Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerinde Çakıt-8 Viyadükü'nde genleşme derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları kesimi 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle, çalışma programına göre, İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolu 11. kilometre Fethiye istikametinde, sağ şeritteki yolda "oturma" meydana geldiğinden, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle Gölbaşı-Adıyaman istikameti sol köprü üzerinden ve tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde meydana gelen heyelan dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle, 27 Mart'ta kadar, 08.00-17.00 saatlerinde Maçka-Trabzon yönündeki tünel trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolundan gerçekleştirilecek.