Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Kirişci, "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımına göre, ödemelerin 758 milyon 766 bin 281 lirası çiğ süt desteği, 39 milyon 399 bin 326 lirası kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, 24 milyon 579 bin 214 lirası büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı, 9 milyon 796 bin 707 lirası uzman eller proje desteği, 1 milyon 102 bin 570 lirası hayvan gen kaynakları kapsamında yapılacak.

833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/qQr2vjkDj0 — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 29, 2022

Çiğ süt desteği ödemesi, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 5 Ağustos'ta aynı saatten itibaren yapılacak.

Diğer destekleme ödemeleri ise bugün saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.