Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaklaşık 10 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde 336 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi.

Özellikle Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Bolaman Havzası'nda metrekareye 260 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Oluşan afetin ardından bölgede iki köprü kullanılamaz hale gelirken, mahalle ve grup yollarına ulaşım sağlayan güzergahlarda hasarlar oluştu.

Heyelan kaldırma işlemleri büyük oranda tamamlandı

Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren bölgede müdahalelerde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dere yataklarında aldığı önlemlerle olası büyük felaketlerin önüne geçti.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerdeki heyelan kaldırma işlemlerini büyük oranda tamamlayan ekipler, kırsal mahalleler ile şehir merkezlerinde taşkınlara neden olan dere yataklarına neşter atmak için de çalışma başlattı.

Dere geçişlerine dev bakslar yerleştiriliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası dere yataklarında kullanılan, yarım metrelik büzler yerine iki metrelik dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

Yağışın en fazla etkilediği Fatsa ilçesindeki Ilıca Mahallesi Sarmaşık Yeşilyurt mevkisi Uzundere bağlantı yolu ile Uzundere Mahallesi Köypınar mevkisi Ilıca bağlantı yollarındaki dere geçişlerine 2 metreye 2 metre ebatında dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

İl genelindeki dere geçişlerinde yürütülen çalışmalarla suyun taşkına yol açmadan derelerle buluşmasının hedeflendiği belirtildi.