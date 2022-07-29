İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 bin 600 boş, 12 bin 900 dolu makaron ile 20 elektronik nargile ve 9 kilogram tütün ele geçirildi.