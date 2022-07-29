Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Antalya'nın Kepez ilçesinde kiraladıkları evde kurdukları düzenekle uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kepez ilçesinde, il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde skunk yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 577 gram uyuşturucu ile uyuşturucunun yetiştirilmesi için kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirdi.
Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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