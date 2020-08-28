Bakan Pakdemirli, Giresun'daki selde hasar gören Espiye'nin Ericek köyünde incelemelerde bulundu. Köye helikopter ile ulaşan Bakan Pakdemirli, köyün Espiye bağlantısının olmadığını ve kendisini de hava aracı ile köye ulaştığını kaydetti.

Köyün sadece yayladan bir ulaşımı olduğunu ve zor şartlar altında ulaşıldığını belirten Pakdemirli, "Şu an bölgemizde ulaşımı böyle olan köylerimiz var. Bunlarla ilgili yol yapım çalışmaları tüm kamu kurumları tarafından yapıldığı gibi bizim orman teşkilatımız tarafından da yapılıyor. Yaklaşık şu ana kadar 5 gün geçmiş olmasına rağmen 360 kilometreye yakın köy yollarında düzenleme yaptık. Bu köyün özelinde de çalışan bir iş makinası var belediyenin, hem DSİ hem de Orman'dan takviyeyle Ericek'in ilçeyle olan bağlantısını bir an evvel sağlamak üzere buradayız. Bugün iş makinalarımız geliyor, tahmin ediyorum birkaç güne kadar bu köyün bağlantılarını tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Tarımda hasar tespit çalışmalarının Giresun'da sürdüğüne işaret eden Bakan Pakdemirli, "Hayvansal hasarlarda yani büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanları teleflerinde gerekse de tarımsal üretim olan fındıkta özellikle afetten zarar görmüş köylerimizde bu hasarların karşılanması noktasında büyük bir gayret içinde olacağız. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılarda hasarın tamamını ödüyor olacağız." dedi.

Pakdemirli, Giresun üreticisi özelinde ikinci dönem buzağı desteği kapsamında ödeme yapacaklarını vurgulayarak "Bu ödemeyi henüz Türkiye çapında ödemedik ama Giresunlu üreticimize özel 8 bin 582 üreticimize 14 bin 840 buzağı için 7 milyon 415 bin lirayı da 1 Eylül Salı günü hesaplarına yatırmış olacağız. ORKÖY tarafından da bölgeye 5 milyon lira hibe desteği yapıyor olacağız. Bununla alakalı bugün sabah bölgemize 5 milyon lirayı transfer ettik. Hasar tespitlerinin tamamlanması akabinde de tahmin ediyorum önümüzdeki cuma günü hasar gören köylerimizdeki müstahsillerimize iletiyor olacağız." şekline konuştu.

IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz. Bu projelerin dağılımı ise 29'u süt işleme, 13 kırmızı et işleme, 4 kanatlı et işleme ve 22 meyve sebze işleme tesisidir. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Bütün maksadımız bölgede hayatın normale dönmesidir. Şu ana kadar 360 kilometre köy yolu açılmış durumda. Açılacak 200 kilometremiz var. Ekiplerimiz bu konuda son derecek yüksek bir gayretle kalan bu 200 kilometreyi bitirmek için gayret ediyor. Önümüzdeki haftaya başlamadan bitirmek istiyoruz. En azından basit de olsa ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda ve araçların geçebilmesi için geçici de olsa yolları açmak gayretimiz."