Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçenin tarihi değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Girişimleri sonucu mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait köprünün aslına uygun olarak restore edileceğini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Selçuklu dönemi yapılarından olan tarihi köprü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edildi. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan restorasyon projesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı ve ihale aşamasına geldi. Onaç Çayı üzerinde kurulan tarihi köprü uzun yıllar bölge insanımızın en önemli ulaşım yolu olarak kullanılmıştır. İlçemizin tarihi açısından önemli bir yere sahip olan tarihi yapının korunması ve aslına uygun olarak restore edilmesi için yoğun bir çaba harcadık ve çabalarımızın sonucunda restorasyon yapılacak."