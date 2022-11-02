Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da hırsızlık şüphelisi 7 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Yalova’da bir iş yerinden yüklü miktarda bronz ve bakır malzeme çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bayraktepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen H.T, B.G, E.K, A.K, C.D, H.K. ve E.İ'yi suç aletleriyle gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzemeler ve bisikletler ele geçirildi. Bu malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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