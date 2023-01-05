İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 zanlının ellerindeki tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin aracını Siverek-Diyarbakır kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 224 sikke ele geçirildi.