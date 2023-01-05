Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 224 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 zanlının ellerindeki tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin aracını Siverek-Diyarbakır kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 224 sikke ele geçirildi.
Etiketler: Şanlıurfa Tarihi Eser
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