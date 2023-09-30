Tarihi çınar ağacı ihtişamıyla 860 yıldır ayakta duruyor

Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki parkta bulunan ve "Uluçınar" olarak nitelendirilen çınar ağacı, asırlardır tarihe tanıklık ediyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden uzmanların 2013'te yaptığı araştırmalar sonucunda çınar ağacının 850 yaşında olduğu tespit edildi.

Aynı yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından "anıt ağaç" olarak tescillenerek koruma altına alınan ağaç, 12 metre gövde kalınlığı ve 15 metre yüksekliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Zamanla gövde kısmının ikiye ayrılmasıyla iç kısmında oluşan boşluk adeta mağarayı andıran ağaç, bölgenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Tüm ihtişamıyla 860 yıldır ayakta duran çınar ağacı, Darıca Belediyesi tarafından yapılan periyodik bakım çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

"860 yıldır dimdik ayakta duruyor"

Tarihçi yazar Recep Kankal, ağacın bölgedeki en yaşlı ağaçlardan biri olduğunu söyledi.

Kankal, ağacın yaşının 2013'te yapılan çalışmalarla ortaya çıktığını aktararak, "Darıca çınar ağaçlarıyla özdeşleşmiş bir ilçemiz. Bu çınar ağacı ise 850 yıllık yaşıyla Osmanlı dönemlerine şahit olmuş ağaç olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Ağacın yapısından bahseden Kankal, "Ağaç buradaki diğer ağaçlara göre görkemiyle ve heybetiyle dikkati çekiyor. İnsanların da burada dinlenirken ağacın görkeminden etkilendiğini görüyoruz. İçerisine girdiğiniz zaman adeta bir mağaraya girmiş gibi görüntüsü var. İç kısımlarında görülen siyah renkler yanık veya çürüme değil, yakın zamanda daha uzun ömürlü olması için yapılan ilaçlamanın rengi" ifadelerini kullandı.

Kankal, 860 yıldır dimdik ayakta durduğunu belirttiği ağacın gölgesinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olmanın yanı sıra kuşlara da yuva olduğunu sözlerine ekledi.