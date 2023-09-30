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Güncel
İHA 30.09.2023 16:52

Kırşehir'de, taksi ücretleri zamlandı

Kırşehir'de, taksi ücretleri akaryakıt zamları gerekçe gösterilerek zamlandı, taksimetre açılış fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkarıldı.

Kırşehir'de, taksi ücretleri zamlandı

Yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulunan Taksi Durak Başkanı Tuna Baran, akaryakıt ve malzeme masraflarından kaynaklı zamlanmaların doğru orantılı olduğunu söyledi.

Baran: "Akaryakıt ve araç bakım onarım masraflarının artış göstermesi nedeniyle ticari taksi tarifeleri de 5362 sayılı kanun gereğince yeniden düzenlendi" dedi.

Kırşehir'de, taksimetre açılışı 30 lira, 100 metre mesafe ücreti 2 lira, 1 kilometre atış ücreti 20 lira, 1 dakika bekleme ücreti 2 lira, 1 saat bekleme ücreti 120 lira, kısa mesafe ücreti ise 70 lira oldu. Telefon ile taksi çağırıldığında da taksimetre, aracın duraktan çıkışı itibariyle açılacak. 

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