Kırşehir'de, taksi ücretleri zamlandı

Yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulunan Taksi Durak Başkanı Tuna Baran, akaryakıt ve malzeme masraflarından kaynaklı zamlanmaların doğru orantılı olduğunu söyledi.



Baran: "Akaryakıt ve araç bakım onarım masraflarının artış göstermesi nedeniyle ticari taksi tarifeleri de 5362 sayılı kanun gereğince yeniden düzenlendi" dedi.



Kırşehir'de, taksimetre açılışı 30 lira, 100 metre mesafe ücreti 2 lira, 1 kilometre atış ücreti 20 lira, 1 dakika bekleme ücreti 2 lira, 1 saat bekleme ücreti 120 lira, kısa mesafe ücreti ise 70 lira oldu. Telefon ile taksi çağırıldığında da taksimetre, aracın duraktan çıkışı itibariyle açılacak.