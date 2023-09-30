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Güncel
AA 30.09.2023 16:29

Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

F.K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu İzzettin köyü kavşağında R.Ş'nin kullandığı vinçle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki E.E. ve Ö.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan cesetler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü F.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Vinç sürücüsü R.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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