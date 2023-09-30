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Güncel
AA 30.09.2023 15:54

Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında gösteri yaptı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, İtfaiye Haftası dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar tarihi sokaklarda gezdi.

Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında gösteri yaptı

Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı.

Tulumbacılar, senaryo gereği İzzet Paşa Camisi önündeki meydanda çıkan yangını söndürdü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, konaklarda çıkan yangın fotoğraflarının yer aldığı serginin tarihi belediye binasındaki açılışıyla sona erdi.

"Sokaklarımızın itfaiye araçları tarafından ulaşılabilir hale gelmesi gerekiyor"

Belediye Başkanı Elif Köse, etkinliğin ardından gazetecilere, Safranbolu için İtfaiye Müdürlüğünün öneminden bahsetti.

Tarihi Çarşı'nın sokaklarında belli aralıklarla yangın hidrantlarının olduğunu aktaran Köse, "Hidrantlar yangında kullanılmak üzere araçların oralardan su çekilmeleri için yapıldı ama tabii ki sadece bu yeterli değil. Bizim sokaklarımız çok dar. Özellikle vatandaşlarımızdan bu sokaklardaki işgaller konusunda destek istiyoruz. Yani yangın çıktığında en önemlisi oraya en hızlı şekilde ulaşmak çünkü ahşap evlerde başladı mı yangını söndürmek çok zor. Ne kadar hızlı ulaşırsanız o kadar az hasar olur. O yüzden yapılması gereken en önemli şeylerden biri sokaklarımızın itfaiye araçları tarafından ulaşılabilir hale gelmesi." diye konuştu.

Köse, yangın çıkmadan önce koruyucu önlemlerin de alınmasının önemine değinerek, elektrik tesisatına ve baca temizliklerine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

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