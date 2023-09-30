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Güncel
AA 30.09.2023 15:52

Karabük'te polisler öğrencilerle buluştu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli, Yenice'de öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük'te polisler öğrencilerle buluştu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) doğrultusunda hayata geçirilen "Umut Hep Var" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, TDP Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği personeli Yenice'deki okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında Hüsamettin-Fatime Ören Anaokulu ve İsmetpaşa İlkokulu öğrencilerine, polislik mesleği tanıtıldı, polisin görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yenice Anadolu Lisesinde öğrencilerle kitap okuma etkinliği de düzenlendi. Program sonrasında Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç de makamında ziyaret edildi.

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