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Güncel
AA 30.09.2023 15:44

Sakarya'da amcasını öldüren kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı amcasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Sakarya'da amcasını öldüren kişi tutuklandı

Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde 27 Eylül'de tartıştığı amcası Aydın A'yı (39) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde 27 Eylül'de, A.A. (39) ve yeğeni E.A. arasında tartışma çıkmıştı. E.A'nın silahla ateş ettiği amcası, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaçan zanlı E.A, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanmış, olayla ilgili akrabalarından 5 kişinin ifadesine başvurulmuştu.

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