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Güncel
DHA 30.09.2023 15:40

Sahte polis yeleğiyle gezen şüpheliler bekçiye yakalandı

Sivas'ta, bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu 3 kişinin üzerinde sahte polis kimliği ve yeleği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sahte polis yeleğiyle gezen şüpheliler bekçiye yakalandı

İnönü Bulvarı'nda rutin kontrol yapan Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, üzerinde polis yeleği olan F.Ö'yü şüphe üzerine durdurdu.

Bekçilerin yaptığı kontrolde şüphelinin polis olmadığı anlaşıldı.

F.Ö'nün yanında bulunan A.K. ve G.G'den de şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada polis yeleği, sahte polis kimliği, sahte emniyet müdürü kimliği, telsiz, sahte doktor kaşesi, sahte plaka ve 2,38 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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