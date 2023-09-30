Ağrı’da 6’ncı Geven Balı Festivali başladı

Ağrı'da bulunan endemik geven bitkisinin çiçeklerinden elde edilen Ağrı Geven Balı ve arı ürünlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa olan katkısı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve bal üretimini arttırarak Ağrı'nın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 6’ıncısı düzenlenen Ağrı Geleneksel Bal Festivali'nin Açılış Programı, Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.



Coğrafi işaret belgesi alan geven balının yapıldığı festivalde birçok balcı stant kurdu.