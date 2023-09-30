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Güncel
DHA 30.09.2023 15:54

Paris’i tahtakuruları bastı

Fransa’nın başkenti Paris’i tahtakuruları bastı. Parisliler toplu taşımadan ve sinemalardan tahtakurularını gösteren videolar paylaşınca, hükümet müdahale kararı aldı.

Paris’i tahtakuruları bastı
[Fotograf: AFP]

Paris’te toplu taşıma ve sinema gibi kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görüldü.

Halk, sosyal medyada toplu taşıma araçlarında bulunan tahtakurularından videolar paylaşmaya başladı.

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire dün basına açıklama yapıp “Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ama gerçekte tahtakuruları size bulaşabilir ve eve getirebilirsiniz” dedi.

Gregoire açıklamasında tahtakurularının, 2024 Paris Olimpiyatları için bir tehdit olmadığını belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise dün konuyla ilgili açıklama yapıp “Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim ve yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim” dedi.

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