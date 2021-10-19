Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı.
Sakarya'da Taraklı Sanayi mevkisinde aynı evde kalan Afganistan uyruklu iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yerden cam parçası alan zanlı, arkadaşını yaraladı.
Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine götürülen yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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