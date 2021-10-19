İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçenin belirli noktalarında yapılan denetimde, araçların mevzuata uygun olup olmadığı, bakımları, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve yetkinlikleri gibi hususlar incelendi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için gerçekleştirilen denetimde 19 araç incelendi.

Denetimde, ayrıca öğrencilere yönelik de ekiplerce emniyet kemeri ve yaya yolu kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.