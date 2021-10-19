Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı
[Fotoğraf. AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Bursa'da alınan bilgilere göre kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Bilal Dursun idaresindeki 16 AAG 147 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçmeye çalışan 84 yaşındaki Emin Güler’e çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa
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