Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'daki Covid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi
[Fotoğraf: AA]
Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.
Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.
Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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