Kent merkezinde Hamidiye Mahallesi'nde iddiaya göre 155'i arayan bir kişi, iş yerinde rehin alındıklarını belirterek, yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibiyle ambulans sevk edildi.

İş yerinin kapısını açarak içeri giren polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı.

Ekipler daha önce mühürlenen iş yerinde bulunan 20 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yaptı.