Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta ticari taksinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TCH 03 plakalı taksi, 4 yaşındaki Abdullah Karataş'a çarptı.
Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğa çarpan aracın, birkaç metre ilerledikten sonra durması ve çocuğun kardeşinin sinir krizi geçirmesi görülüyor.
Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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