Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta komşular arasında baz istasyonu kavgası
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta beş katlı binasının çatısına baz istasyonu kurdurmak isteyen kişi ile duruma tepki gösteren komşuları arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta İstiklal Mahallesi Kuşkonmaz Sokak'taki 5 katlı apartmanın sahibi, binanın çatısına baz istasyonu kurdurmak istedi. Mahallede baz istasyonu istemeyenler ile bina sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından buradan ayrılan bina sahibi, bir süre sonra yakınlarıyla birlikte sokağa geldi.
İki grup arasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle sakinlerinden Melek Kul, boynundan yaralandı.
Kavga, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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