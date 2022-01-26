Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 08:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Osmaniye'den Gaziantep yönüne kapatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Osmaniye'den Gaziantep yönüne kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.
Etiketler: Gaziantep Ulaşım Kar Yağışı
Son Haberler
- 08:28
- 08:21
- 08:13
- 08:08
- 08:02
Sıradaki Haber
Erzincan’da kar ve tipiden 401 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz