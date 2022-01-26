Nevşehir'de gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar, kara yollarındaki ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan yağış, yollarda kar birikintisi oluşturuyor.

Kara yolunda araç geçişi kontrollü sağlanırken, polis, sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri de yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir-Aksaray kara yolunun 10'uncu kilometresinde aracı yol kenarına kayan Gıyaseddin Ilgın, tipi nedeniyle virajı alamadığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Trafikteki turistlere kahve ikramı

Hafta sonu tatili dolayısıyla araçlarıyla Kapadokya'ya gelen yerli turistlerin turizm merkezleri arasındaki geçiş güzergahlarında İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara çeşitli noktalarda sıcak kahve ikramında bulundu.

Açıkgöz, gazetecilere, Kapadokya'nın kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Bu zor şartlarda bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması için çalışan bütün ekipleri tebrik ediyorum. Bu rahmetin, bereketin misafirlerimize zahmet olmaması için bütün imkanlar seferber edildi." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da il genelinde bütün yolların trafiğe açık tutulabilmesi için 31 araç ve 75 personelin dün geceden beri mesaiye devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin, bir merkezden yönlendirilerek koordineli şekilde çalıştığını aktaran Duru, "153 köyümüzün yaklaşık 80'i kapalı. Yollar tipi nedeniyle açıldıktan sonra yeniden kapanabiliyor. Bizler hiç ara vermeden çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.