Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı
[Fotoğraf. AA]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 84 yaşındaki astım hastası, jandarma ekiplerince sağlık merkezine ulaştırıldı.
Kabaoluk Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Mehmet Şerif Alkış, nefes almakta güçlük çekince yakınları durumu Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Jandarma ekipleri yürütülen çalışma sonucu evine ulaştığı Alkış'ı, Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürdü.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Ulaşım
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