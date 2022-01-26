Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 401 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’da kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Kar ve tipiden; Merkez’de 40, Çayırlı’da 50, İliç’te 52, Kemah’ta 40, Kemaliye’de 50, Otlukbeli’de 9, Refahiye’de 70, Tercan’da 70 ve Üzümlü’de 20 olmak üzere toplamda 401 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 13 greyder, 3 dozer, 19 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 15 ekiple çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan’ın batısı akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. “Çığ uyarısı” Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. “Buzlanma ve don uyarısı” Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 21 derece olarak kaydedildi.