Suudi Arabistan'da bulunan 350 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY'ye ait "Büyükada" uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. AFAD ekipleri de valizlerin dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi.

Yolcular, pasaport kontrolü sonrasında apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilmek üzere Buca ve Çiğli ilçelerine götürüldü.

Havalimanındaki işlemler sırasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildiği dikkati çekti.

Vatandaşlar, söz konusu yurtlarda 14 gün karantinada kalacak. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşların mutluluklarının yüzlerine yansıdığı da görüldü.

"Devletimizin ne kadar büyük ve kudretli olduğunu gördük"

Suudi Arabistan'da 3 yıldır aşçı olarak çalışan Mehmet İz, elindeki Türk bayrağıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde gurbette büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan İz, "Devletimizin ne kadar büyük ve kudretli olduğunu gördük. Herkesin umudu olduğunu bir kez daha anladık. Allah devletimize ve başındakilere zeval vermesin. Şu bayrağın kıymetini bilin. Ülkemize çok dua ediyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz." dedi.

Gaziantepli Mehmet Metin Topaloğlu da tahliyelerinin gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Ülkemize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Çok şükür sağlıklı bir şekilde döndük. Çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır Suudi Arabistan'da çalışan Nasif Özal da bu zor zamanda kendilerine sahip çıkan yetkililere teşekkür ederek, karantina sürecinin ardından memleketi Hatay'a gideceğini dile getirdi.