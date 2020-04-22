Mazgirt ilçesine bağlı Ağaçardı köyünde ikamet eden Düzgün Karuç (28) yönetimindeki traktör, köyün dışındaki arazide şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karuç, ihbar üzerine kaza yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.