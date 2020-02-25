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Sultanpınar Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Sultanpınar Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.
İlçede 1200 metre yükseklikte bulunan Sultanpınar Yaylası'nda, yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yaylada, göletin yüzeyi de buz tuttu.
Yaylaya gezmeye gelen vatandaşlar, etkileyici görüntülerin oluştuğu yaylada yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.
Etiketler: sakarya akyazı ilçesiSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:04
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