Antalya'da, Türk sinemasının "sultanı" Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı filmindeki gecekondudan esinlenilerek inşa edilen gecekondu, müze olarak geçmişe ışık tutacak.

Köyden kente göçen bazı ailelerin imarsız alanlarda izinsiz inşa ettikleri, bir gecede tamamlanması nedeniyle de "gecekondu" olarak bilinen kaçak yapılar, uzun yıllar şehirlerin önemli kentleşme sorunları arasında yer aldı.

Büyükşehirlere göçün simgesi haline gelen, birçok şarkıya, şiire ve senaryoya ilham kaynağı olan gecekondular, kentsel dönüşümlerin hız kazandığı günümüzde ise yerlerini modern yapılara bırakıyor.

Antalya Kepez Belediyesi de gecekondu konusunda farklı bir projeye imza attı. Planlı, projeli, tasarımını mimarların yaptığı, inşaatını belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği bir "gecekondu" inşa edildi.

Gecekondu, ilçenin şehirleşmede nasıl bir yol aldığını göstermek ve geçmişe ışık tutmak amacıyla müze olarak kullanılacak.

Kepez'de 12 yılda 90 bin gecekondu yıkıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın da tüm diğer büyükşehirlerde olduğu gibi 1980'den sonra yoğun bir göç olgusuyla karşılaştığını söyledi.

Kontrolsüz büyüyen şehirlerde konut alanlarının üretilememesi nedeniyle vatandaşların gecekondu yapmaya yöneldiğini vurgulayan Tütüncü, imar çalışmalarıyla modern bir kent dokusu oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kepez'de geride kalan 12 yılda 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdıklarını aktaran Tütüncü, birkaç yıl içinde Kepez'de gecekondunun tamamen ortadan kalkacağını bildirdi.

Gecekondu olgusunu hatırlatacak

Tütüncü, dünyanın modern şehirlerinde, gecekondu yapılarının sonlandırıldığı yerleşim yerlerinde yerel yönetimler tarafından birkaç sembol yapının muhafaza edildiğini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan 10 sene sonra çocuklar, belki 'gecekondu' denildiğinde zihinlerinde bir şey canlandıramayacak. Ama şehirde bir gecekondu olgusunun da olduğunu anlatmak için açık hava müzesine dönüştürdüğümüz Dokumapark'ta bir gecekondu müzesi yapalım istedik. Burada Antalya'nın geçmişindeki sosyolojik bir olguyu, gecekondu yaşamını da aktaralım istedik. Başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenerek yapıldı. Gecekondu diyoruz ama bu bir sanat eseri, bir enstalasyon. Bunun arkasında özel mimari projelerde yer alan mimar, heykeltraş, müze uzmanı arkadaşlarımız var. 1980'lerdeki bir gecekonduyu o en doğal haliyle buraya getirmeye çalıştık. Evet belediyeler gecekondu yapmıyorlar ama biz yapıyoruz. Çünkü bu gecekondu bir amaca hizmet edecek."

Müzenin 70 metrekarelik bir alanda kurulu olduğuna değinen Tütüncü, içinin de yine o dönemdeki bir gecekonduya uygun şekilde dizayn edildiğini söyledi.