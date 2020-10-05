Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaneli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alınan bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü atış alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Osmaneli Orman İşletmesi ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara yardımcı oldu.
Kısa sürede yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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