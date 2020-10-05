Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Arkadaşlık sitesine üye olma vaadiyle dolandırıldıkları öne süren kişilerin şikayeti üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüphelilerin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2 katlı evi ofis olarak kullandığı belirlendi. Çağrı merkezi işlemlerinin yapıldığı eve düzenlenen operasyonda, 27 cep telefonu, 75 sim kart, 6 bilgisayar, 20 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler ve ele geçirilenler polis kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerden 50'ye yakın kişinin 1 milyon liranın üzerinde dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.