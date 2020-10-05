Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabine Toplantısında hangi konular görüşülecek? Kabine Toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine Toplantısında öncelikli gündem Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüs olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.
Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yürütülen diplomasi süreci de masada olacak.
Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da
ele alınacak.
Bakan Koca yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak
Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunacak.
Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
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