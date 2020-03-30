Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini aktaran Ormankıran, "Sokaktaki canlarımızı unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi onların yanındayız. Belediye olarak sokak hayvanlarını yaş ve kuru mamayla besliyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarına düzenli olarak yaş ve kuru mamayla takviyesi yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının da düzenli olarak sürdüğünü dile getirerek, vatandaşlara evde kalmalarını önerdi.