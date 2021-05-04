TÜRSİAD Başkanı Abdulmuttalip Kandemir, "2021 ramazan ayı gıda yardım kampanyasında üyelerimizin desteği ile 1500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Uzattığımız dost elimizle gönül köprüleri kurmayı arzu etmekteyiz. TÜRSİAD olarak her zaman Sudan Türk toplumunun ve Sudanlı dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRSİAD Genel Sekreteri Emine Karadağ da yardım dağıtımında, Ceyli bölgesinde önceki senelerde sel felaketinden zarar gören ve çadırlarda kalanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Karadağ, "Başkentin Umdurman ve Bahri kentleri ile Tuti Adası ve Soba mahallesinde de dar gelirli vatandaşları ziyaret ederek ramazanın bereketi ve sevincini paylaştık." diye konuştu.