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Güncel
AA 24.09.2024 17:58

Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, okul yolları yaşanan kazaları önlemek ve okul yollarını daha güvenli bir hale getirmek için belediye tarafından yenileniyor.

Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Amaçlarının Sorgun'u daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Adımlarımızı imar ve inşa ettiğimiz modern Sorgun imajını destekler şekilde atıyoruz. Çalışmalarımızı hem estetik hem de işlevsel olarak hayata geçiriyoruz. Okullarımızın genelini kapsayan bir oluşum içerisindeyiz. Çocuklarımızın okula güvenli ulaşımını sağlamak için gereken ortamı hazırlıyoruz. Yolları araçlar, kaldırımları yayalar kullanabilsin diye geniş kaldırımlar, okul önlerine de hız kesici kasisler yapıyoruz. Kurallara uyan, güvenlik endişesi olmayan, mutlu ve huzurlu bir Sorgun için sahadayız."

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Yozgat
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