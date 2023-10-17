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Güncel
AA 17.10.2023 19:31

Sorgun'da okul kantinleri denetlendi

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Sorgun'da okul kantinleri denetlendi

Ekipler, kantin denetiminde ürünlerin son kullanma tarihini, hijyen koşullarını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmaları okul kantinlerine yönelik sürdürdüklerini söyledi.

Canbolat, "Tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması, sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına çalışmalarımız sürecek. Velilerimizin ve öğrencilerimizin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini istiyoruz" dedi.

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