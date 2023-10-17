Niğde'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ekim'de, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ​​​​​​​mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 136 suçla ilgili 189 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 23'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 13'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 36'sı hakkında adli işlem yapıldı.