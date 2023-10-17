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Güncel
İHA 17.10.2023 19:25

Gümrük kapılarında 1'i Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Ardahan'dan Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük kapısı le Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan biri Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Gümrük kapılarında 1'i Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük kapılarında güvenliğe ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Gümrük kapılarından Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 8 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve hakkında arama kararı bulunan Rus uyruklu K.E. Türkgözü Gümrük Kapısı'nda işlem yaparken yakalandı. Şüphelilerin Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük müdürlüklerindeki işlemleri devam ediyor. 

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