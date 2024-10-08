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Güncel
AA 08.10.2024 23:30

Sorgun’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğünce etkinlik düzenlendi.

Sorgun’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, din görevlileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erhan, din görevlilerinin misyonu ve vizyonuna değindi.

Din görevlilerinin toplumda gerçekleştirecekleri faaliyetlerin önemini vurgulayan Erhan "Camiler, yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği mekanlardır. Din görevlileri de bu süreçte toplumun rehberleri olarak önemli bir misyon üstlenmektedir." dedi.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın da programa emek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​

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