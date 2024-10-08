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Güncel
AA 08.10.2024 22:49

Amasya'da deprem arama kurtarma eğitimi yapıldı

Amasya Yesevi Yardım Hareketi Arama Kurtarma, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından Suluova ilçesinde deprem arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Amasya'da deprem arama kurtarma eğitimi yapıldı

AFAD Amasya İl Müdürlüğünde teorik eğitimlerini tamamlayan Amasya Yesevi Yardım Hareketi ekiplerinin uygulamalı olarak deprem arama kurtarma eğitimi, Yedikır mevkisindeki tatbikatla tamamlandı.

Derneğin Amasya temsilcisi Engin Keşoğlu, yaptığı açıklamada, her türlü doğal afete karşı her an göreve hazır olduklarını belirterek, "Daha güçlü ve güvenli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. AFAD tarafından verilen eğitimlerimizi hem teorik hem de pratik olarak tamamladık. Emeği geçen herkese tüm ekip bireylerimize teşekkür ederiz." dedi.

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Amasya Deprem AFAD
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