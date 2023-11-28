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Güncel
AA 28.11.2023 17:42

Sorgun'da 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Sorgun'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimi, yurt dışındaki hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Sorgun'da 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, bisiklet hediye edilecek öğrencilerin okul yöneticileri tarafından daha önce hiç bisikleti olmayanlardan seçildiğini söyledi.

Öcal, mesafeler engel olsa da gönülleri engel tanımayan hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla 60 bisiklet alındığını belirterek, "2019'da 56 akülü aracı engelli kardeşlerimize ulaştıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 2020 yılında 103 bisiklet hediye etmişti. Bu sene de 60 bisikleti 'Umut bazen bir çocuğun gülüşünde saklıdır' sloganıyla çocuklarımıza hediye ettik. Bu hizmete ön ayak olan gurbetçilerimiz Namık Öcal ve Enes Eken'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından daha önce isimleri belirlenen öğrencilere bisikletleri hediye edildi.

Törene Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğrenciler, veliler ve okul müdürleri katıldı.

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