Karaman'da 9 çalıntı motosiklet ve tarihi eserler ele geçirildi

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı olduğu değerlendirilen şase ve motor numaraları kazınmış motosiklet satışı yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan araştırmaların ardından S.Y. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen şase ve motor numaraları kazınmış 9 adet motosiklet, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet erkek figürlü tarihi taş heykel, 6 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 4 adet Osmanlı dönemine ait altın sikke, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen motosiklet, tüfek ve tarihi eserlere el konuldu. Jandarmadan yapılan açıklamada, `İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir` denildi.