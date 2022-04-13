Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Son dakika deprem... En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 50,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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