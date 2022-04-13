Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı yayımlanan takvim ile belli oldu. İşte detaylar...
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF Bahar Dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
AÖF sınav sonuçları açıklandı
2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz.
2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 14 Nisan saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilirsiniz.
Sıradaki Haber
OGM personel alımı başvuru ekranı 2022...OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve tarihleri nedir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz