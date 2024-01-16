Sömestir tatilinin son haftasında öğrencilere sürpriz

2023-2024 ara eğitim-öğretim yılı cuma günü sona eriyor. Öğrencilere ara tatil başlamadan unutmayacakları bir an yaşatmak isteyen Iğdırlı kuaför ve berberler, kadın kooperatifi ve Iğdır Üniversitesi öğrenci kulübü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Iğdır Merkez Yukarı Mahalle Akşemsettin Ortaokuluna giderek burada öğrenciler ile bir araya geldi.



Berberler erkek öğrencilerin saçını keserken bayan kuaförler ise kız öğrencilerin saçlarını keserek şekiller verdi. Iğdır Üniversitesi öğrencileri de palyaço kılığına girerek öğrenciler ile eğlenerek onları mutlu etti. Öğrenciler bazen halaylar çekerek uzun süren birinci dönemin stresini attı. Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi de kendileri yaptıkları ikramlıkları öğrencilere dağıttılar. Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Yıldız Aktaş, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ara ara okulları ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Biz sosyal sorumluluk projesi çevresinde bugün Akşemsettin Ortaokuluna geldik. Kooperatif olarak kendi yaptığımız ikramlıkları okula getirerek öğrencilere dağıttık. Çocuklara çok faydası oluyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Bu tür projelerimize de devam edeceğiz” dedi.



Iğdır Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Suat Şeran, düzenlenen etkinlik ile öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün burada hem erkek hem de kız çocuklarımızın saç kesimleri yapılıyor. Bu yapılırken çocuklarımız çok mutlu oluyor. Bizim okulumuz merkeze uzak olduğu için çocuklar bazı şeylerden uzak kalıyor. Palyaço çocukları çok eğlendirdi. Çocukların mutluluğu da zaten yüzlerine yansıyor” diye konuştu.