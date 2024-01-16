Hafif Yağmurlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.01.2024 17:30

Isparta'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranması bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.S. ve 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ayrıca, 1-15 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik suçlardan haklarında hüküm ya da tutuklama kararı verilen 19 şüphelinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Karaman'da küspe yüktü tır devrildi: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
BM Filistin Raportörü: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:38
ANKA-3 Almanları şaşırttı: Türkiye insansız hava araçlarına güveniyor
18:25
Ürdün: İsrail yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
18:21
BM: Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya
18:08
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: Göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği ortadan kaldıracağız
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye ve Irak'a 24 füze ateşlendiğini duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye ve Irak'a 24 füze ateşlendiğini duyurdu
FOTO FOKUS
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Kazada savrulan otomobille kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ